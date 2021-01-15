Под Братском четыре человека погибли в ДТП

На трассе «Вилюй» в 100 километрах от города Братск произошла смертельная автоавария, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Там столкнулись автомобили Toyota и Lexus. По предварительным данным, четыре человека погибли, пострадал один ребенок. Подробности ДТП не уточняются.