Под Братском четыре человека погибли в ДТП

На трассе «Вилюй» в 100 километрах от города Братск произошла смертельная автоавария, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Там столкнулись автомобили Toyota и Lexus. По предварительным данным, четыре человека погибли, пострадал один ребенок. Подробности ДТП не уточняются.

Два украинца погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области

14 января маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в Северной Осетии, в результате чего пострадали 9 человек.

Отмечается, что столкновение произошло во время маневра поворота легкового автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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