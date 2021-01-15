Под Братском четыре человека погибли в ДТП
15 января 202106:59
На трассе «Вилюй» в 100 километрах от города Братск произошла смертельная автоавария, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Там столкнулись автомобили Toyota и Lexus. По предварительным данным, четыре человека погибли, пострадал один ребенок. Подробности ДТП не уточняются.
14 января маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в Северной Осетии, в результате чего пострадали 9 человек.
Отмечается, что столкновение произошло во время маневра поворота легкового автомобиля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru