Два украинца погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области
Два украинца погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский МИД.
Отмечается, что среди погибших мужчина и женщина. Также в аварии пострадали еще две женщины, также являющиеся гражданками Украины. Они были госпитализированы в ближайшую больницу.
Украинское посольство в Ростове-на-Дону связалось с родственниками погибших и пострадавших.
ДТП произошло в среду в Красносулинском районе области на 974-м км трассы М-4 «Дон». Рейсовый автобус, в котором находились 18 человек, опрокинулся. Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Вооруженный мужчина ограбил ломбард в ТЦ «РИО» в Москве
- Венесуэла зарегистрировала «Спутник V» для экстренного использования
- Два украинца погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области
- Российские биологи подавили коронавирус с помощью змеиного яда
- Более 1,5 тысяч жителей Британии умерли от COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru