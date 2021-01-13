Два украинца погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский МИД.

Отмечается, что среди погибших мужчина и женщина. Также в аварии пострадали еще две женщины, также являющиеся гражданками Украины. Они были госпитализированы в ближайшую больницу.

Украинское посольство в Ростове-на-Дону связалось с родственниками погибших и пострадавших.

ДТП произошло в среду в Красносулинском районе области на 974-м км трассы М-4 «Дон». Рейсовый автобус, в котором находились 18 человек, опрокинулся. Возбуждено уголовное дело.





