Девять человек пострадали в ДТП в Северной Осетии

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в Северной Осетии, в результате чего пострадали 9 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию республики.

Отмечается, что столкновение произошло во время маневра поворота легкового автомобиля.

Среди пострадавших 8 пассажиров маршрутного такси и пассажир легкового автомобиля. Все девять человек с различными травмами доставлены в больницу города Ардон.

Ранее сообщалось, что Минюст предложил лишать водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года. Это, в частности, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что в предложении Минюста есть юридическая нестыковка.