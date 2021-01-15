Девять человек пострадали в ДТП в Северной Осетии
Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в Северной Осетии, в результате чего пострадали 9 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию республики.
Отмечается, что столкновение произошло во время маневра поворота легкового автомобиля.
Среди пострадавших 8 пассажиров маршрутного такси и пассажир легкового автомобиля. Все девять человек с различными травмами доставлены в больницу города Ардон.
Ранее сообщалось, что Минюст предложил лишать водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года. Это, в частности, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что в предложении Минюста есть юридическая нестыковка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- Очередное землятресение произошло на границе РФ и Монголии
- Власти США внесли компанию Xiaomi в черный список
- Скончался Борис Грачевский
- В Германии скончались десять человек после прививки от COVID-19
- Названа причина блокировки Twitter-аккаунта вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru