Курский губернатор заявил об обстреле двух поселков со стороны Украины

Вооруженные силы Украины не менее 15 раз ударили по приграничным поселкам Теткино и Попово-Лежачи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи», — написал представитель властей.

По словам Старовойта, в результате атаки оказалась серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, где загорелся один из трансформаторов. Из-за этого оба населенных пункта обесточены. На данный момент на место прибыли ремонтные бригады.

