Курский губернатор заявил об обстреле двух поселков со стороны Украины
Вооруженные силы Украины не менее 15 раз ударили по приграничным поселкам Теткино и Попово-Лежачи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи», — написал представитель властей.
По словам Старовойта, в результате атаки оказалась серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, где загорелся один из трансформаторов. Из-за этого оба населенных пункта обесточены. На данный момент на место прибыли ремонтные бригады.
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