Под Белгородом пять населенных пунктов остались без света из-за атак ВСУ
Пять населенных пунктов в Белгородской области остались без энергоснабжения из-за атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, БПЛА ударили по трем населенным пунктам. Дроны повредили фасад частного дома и два автомобиля в селе Старый Хутор, крышу дома в хуторе Климовое, остекление и фасад дома в селе Нежеголь. Также из-за атак была повреждена линия электропередач в Шебекинском городском округе.
«Временно отсутствует электроснабжение в селах Ржевка, Нехотеевка, Архангельское и частично — в городе Шебекино и в селе Новая Таволжанка», — написал Гладков в Telegram-канале.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее в Шебекине четыре дрона ВСУ атаковали многоквартирный дом, в нескольких квартирах произошел пожар, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru