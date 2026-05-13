Под Белгородом при сходе электрички с рельсов пострадала женщина

Электричка, следовавшая по маршруту Разумное — Томаровка, сошла с рельсов в Яковлевском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным оперативного штаба области, ЧП произошло из-за отсутствия почти двух метров железнодорожного полотна в связи с возможной детонацией взрывного устройства, пишет RT.

Как отметил Гладков, машинист электрички применил экстренное торможение, половина вагона сошла с рельсов. В момент инцидента в электропоезде находились 15 человек.

«Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет ее в... больницу №2 г. Белгорода», - написал губернатор на платформе «Макс».

На месте работают оперативные службы, в том числе саперы Минобороны.

