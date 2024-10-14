Под Белгородом один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ
Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор отметил, что за прошедшие сутки противник выпустил по населенным пунктам Малиновка, Северный, Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое, Щетиновка шесть боеприпасов и десять беспилотников.
«К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в областную больницу.
Ранее в белгородском селе Устинка мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Белгородом один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ
- В Казахстане откроют офис Telegram
- СМИ: Большинство россиян назвали чрезмерным число мигрантов в своих регионах
- Мост частично обрушился в Забайкалье
- Журналистку Соколовскую объявили в международный розыск
- Сийярто: Вступление Украины в НАТО будет означать конфликт блока с Россией
- СМИ: В России начнут разливать шотландский виски Glendale
- СМИ: КНДР может готовиться к подрыву ведущих в Южную Корею дорог
- На Камчатке число госпитализированных с отравлением в школе выросло до 35
- Самолет Air India сел в Нью-Дели из-за угрозы безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru