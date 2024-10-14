Под Белгородом один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ

Москалькова: Более 112 тысяч человек были эвакуированы из Курской области после наступления ВСУ на регион

35 школьников госпитализированы с признаками кишечной инфекции на Камчатке

Более 230 большегрузов стоят на федеральной автодороге «Лена» в Якутии из-за снегопада

Названы самые материально благополучные регионы России

В Русской православной церкви отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы