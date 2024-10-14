Под Белгородом один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ

Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что за прошедшие сутки противник выпустил по населенным пунктам Малиновка, Северный, Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое, Щетиновка шесть боеприпасов и десять беспилотников.

«К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в областную больницу.

Ранее в белгородском селе Устинка мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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