Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
В белгородском селе Головчино в 10 километрах от границы с Украиной нашли третью авиабомбу ФАБ-500, сообщает телеграм-канал Mash.
Первая взорвалась на перекрестке улиц Ватутина и Губкина, вторая ушла под землю на улице Шаландина. Специалисты предполагают, что третий снаряд мог прилететь с Харьковской области.
Фугасные авиабомбы ФАБ-500 находятся на вооружении как российской, так и украинской армии.
Mash со ссылкой на источники сообщает, что бомба закопалась под землю частного дома около недели назад. Хозяйка услышала звук удара, вышла во двор и увидела воронку. Сообщила о происшествии специалистам, которые по приезду эвакуировали улицу, дождались сухую погоду, раскопали и обезвредили снаряд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru