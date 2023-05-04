Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу

Первая взорвалась на перекрестке улиц Ватутина и Губкина, вторая ушла под землю на улице Шаландина. Специалисты предполагают, что третий снаряд мог прилететь с Харьковской области.

Фугасные авиабомбы ФАБ-500 находятся на вооружении как российской, так и украинской армии.

Mash со ссылкой на источники сообщает, что бомба закопалась под землю частного дома около недели назад. Хозяйка услышала звук удара, вышла во двор и увидела воронку. Сообщила о происшествии специалистам, которые по приезду эвакуировали улицу, дождались сухую погоду, раскопали и обезвредили снаряд.

