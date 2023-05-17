Под Белгородом местный житель подорвался на «лепестке»
17 мая 202312:25
В Белгородской области местный житель наступил на мину и лишился стопы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Сообщается, что подрыв случился в селе Черемошное. Мужчина косил траву в овраге, наступил на «Лепесток». Пострадавшему оторвало правую стопу.
Сейчас мужчину готовят к операции, вся необходимая помощь пострадавшему оказывается в полном объеме.
В регионе сохраняется минная опасность, напомнил Гладков. Губернатор призвал жителей области воздержаться от посещения граничащих с Украиной лесополос.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru