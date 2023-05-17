Под Белгородом местный житель подорвался на «лепестке»

В Белгородской области местный житель наступил на мину и лишился стопы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Сообщается, что подрыв случился в селе Черемошное. Мужчина косил траву в овраге, наступил на «Лепесток». Пострадавшему оторвало правую стопу.

Сейчас мужчину готовят к операции, вся необходимая помощь пострадавшему оказывается в полном объеме.

В регионе сохраняется минная опасность, напомнил Гладков. Губернатор призвал жителей области воздержаться от посещения граничащих с Украиной лесополос.

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ФОТО: РИА Новости
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