Под Белгородом из-за атаки FPV-дрона пострадал мужчина
Один человек пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
Отмечается, что беспилотник атаковал автомобиль в районе села Доброе.
«Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в... больницу №2 Белгорода», - рассказали в оперштабе.
Ведомство добавило, что при ударе была повреждена машина.
Ранее в белгородском селе Беловское пять мирных жительниц пострадали в результате взрыва, напоминает Ura.ru.
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