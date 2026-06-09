Под Белгородом из-за атаки FPV-дрона пострадал мужчина

Один человек пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Отмечается, что беспилотник атаковал автомобиль в районе села Доброе.

«Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в... больницу №2 Белгорода», - рассказали в оперштабе.

Ведомство добавило, что при ударе была повреждена машина.

Ранее в белгородском селе Беловское пять мирных жительниц пострадали в результате взрыва, напоминает Ura.ru.

