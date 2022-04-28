Под Белгородом гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины

«Попали вчера при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией "Внуки"», — рассказала представитель организации Алена Березовская.

Отмечается, что в среду волонтеры попали под минометный обстрел в населенном пункте Журавлевка, пишет РИА ФАН. Березовская утверждает, что украинские силовики заметили волонтеров, когда те общались с местными жителями и разгружали гумпомощь, и на обратном пути открыли по общественникам огонь.

«Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов — руководитель движения "Патриарший доброволец", его коллеги. Со мной был водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски», — подчеркнула Березовская.

В понедельник украинские войска обстреляли Журавлевку, власти Белгородской области сообщали о пострадавших мирных жителях, напоминает «Свободная пресса».

