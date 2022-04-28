Под Белгородом гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины
Гуманитарная колонна попала под обстрел под Белгородом, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.
«Попали вчера при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией "Внуки"», — рассказала представитель организации Алена Березовская.
Отмечается, что в среду волонтеры попали под минометный обстрел в населенном пункте Журавлевка, пишет РИА ФАН. Березовская утверждает, что украинские силовики заметили волонтеров, когда те общались с местными жителями и разгружали гумпомощь, и на обратном пути открыли по общественникам огонь.
«Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов — руководитель движения "Патриарший доброволец", его коллеги. Со мной был водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски», — подчеркнула Березовская.
В понедельник украинские войска обстреляли Журавлевку, власти Белгородской области сообщали о пострадавших мирных жителях, напоминает «Свободная пресса».
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