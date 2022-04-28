«Какую цену заплатят?»: Украина грозит интенсивными обстрелами приграничных регионов России

При этом рано утром 28 апреля местные жители Изюма в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что украинские военные нанесли удар по городу предположительно «Точкой-У». Очевидцы уточнили, что в городе слышен грохот, похожий на работу систем ПВО.

«15 минут назад ВСУ нанесли удар по Изюму «Точкой-У». Полгорода содрогнулось», — пишут люди.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Белгородской области, в Белгороде сработали системы ПВО. В свою очередь корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе 1:50 на юге Белгорода был слышен взрыв, а по данным местных СМИ, еще два прогремели около полуночи. Кроме того, местные жители выкладывали в сеть фото и видео, на которых, предположительно, в ночном небе работает система ПВО.

Между тем западные страны продолжают поставлять на Украину оружие. При этом власти России пригрозили молниеносным ответом тем странам, которые попытаются вмешаться в вооруженные действия с Украиной.