«Какую цену заплатят?»: Украина грозит интенсивными обстрелами приграничных регионов России

Украина в ближайшие недели настроена наносить удары по российским военным объектам, при этом эксперты допускают, что Россия не сможет полностью обезопасить себя от них. 

Прошедшая ночь была неспокойной для Херсона, Изюма и российского Белгорода. СМИ вновь сообщили об обстрелах, сбитых ракетах и активно работающих системах ПВО.

Так, центральная часть украинского Херсона ночью подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, удары наносились ракетами «Точка-У» и «Ураган». По словам очевидцев, было как минимум два удара «Точки-У» и не менее пяти ударов «Урагана». Позже появилась информация, что украинскими войсками было выпущено три «Точки-У» по центру Херсона, две из которых удалось сбить.

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При этом рано утром 28 апреля местные жители Изюма в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что украинские военные нанесли удар по городу предположительно «Точкой-У». Очевидцы уточнили, что в городе слышен грохот, похожий на работу систем ПВО.

«15 минут назад ВСУ нанесли удар по Изюму «Точкой-У». Полгорода содрогнулось», — пишут люди.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Белгородской области, в Белгороде сработали системы ПВО. В свою очередь корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе 1:50 на юге Белгорода был слышен взрыв, а по данным местных СМИ, еще два прогремели около полуночи. Кроме того, местные жители выкладывали в сеть фото и видео, на которых, предположительно, в ночном небе работает система ПВО.

Между тем западные страны продолжают поставлять на Украину оружие. При этом власти России пригрозили молниеносным ответом тем странам, которые попытаются вмешаться в вооруженные действия с Украиной.

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«У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. Все решения у нас на этот счет приняты», — сказал Путин.

Ночью 27 апреля в приграничных с Украиной регионах было также неспокойно: в Белгородской области загорелся склад боеприпасов, в Курской были слышны хлопки и сработала система ПВО. А в Воронеже прогремели два взрыва, которые местные жители также связывают с угрозой с неба. На этом фоне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие недели интенсивность обстрелов РФ в приграничных с Украиной районах будет только возрастать.

Следует напомнить, что ранее советник главы Офиса украинского президента давал понять, что Украина имеет отношение к атакам на военные склады России в приграничных районах и назвал это «кармой».

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Как объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин, Россия может обезопасить себя от украинских ударов лишь на 85%.

«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - пояснил эксперт.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов допустил в беседе с «Радиоточкой НСН» переход Украины к диверсиям в приграничных регионах России.

«Если ведется обстрел, конечно, местные жители должны опасаться, а местные власти принимать очень серьезные меры. Пока обстреливают, дальше могут пойти диверсионные группы», - предположил Прохватилов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обстрелы в Белгородской и Брянской областях, которые произошли недавно. Он отмечал, что повреждения в местах происшествия незначительные и у регионов достаточно сил и средств для принятия необходимых мер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВоенная ОперацияУкраинаРоссия
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