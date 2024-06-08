Под Белгородом дроны ВСУ повредили храм и два частных дома
Три украинских дрона самолетного типа атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, один БПЛА атаковал частный дом, в результате падения и детонации аппарата строение было частично разрушено, кроме того, получили повреждения хозпостройка, забор и автомобиль. Еще один дрон рухнул и сдетонировал рядом с частным домовладением, здесь были выбиты окна, посечены фасад и забор.
«Третий беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате... в здании повреждены кровля и фасад», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал, сведения о последствиях атак уточняются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru