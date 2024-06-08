Под Белгородом дроны ВСУ повредили храм и два частных дома

Как отметил губернатор, один БПЛА атаковал частный дом, в результате падения и детонации аппарата строение было частично разрушено, кроме того, получили повреждения хозпостройка, забор и автомобиль. Еще один дрон рухнул и сдетонировал рядом с частным домовладением, здесь были выбиты окна, посечены фасад и забор.

«Третий беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате... в здании повреждены кровля и фасад», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, сведения о последствиях атак уточняются.

