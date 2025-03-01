Под Барнаулом после катания на «ватрушке» утонул ребенок 

По предварительной информации, дети катались на «ватрушках» с горки и выехали на реку Барнаулка. Инцидент произошел в поселке Борзовая Заимка.

Сотрудники МЧС позже обнаружили тело ребенка в полынье реки Барнаулка.

Ранее первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что в Госдуме разрабатывают ГОСТ по тюбингам из-за их травмоопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

