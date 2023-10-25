Под Алметьевском два человека сгорели после столкновения двух автомобилей
25 октября 202301:18
В результате ДТП в районе города Алметьевска в Татарстане погибли два человека, сообщило республиканское управление ГИБДД.
Водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ. Обе машины загорелись.
Водитель и пассажир УАЗа скончались на месте. Водителя Mercedes-Benz госпитализировали.
Накануне в результате столкновения трех автомобилей в Тюменской области погибли три человека. Предварительно, виновником ДТП стал 16-летний водитель автомобиля ВАЗ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru