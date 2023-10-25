Под Алметьевском два человека сгорели после столкновения двух автомобилей

В результате ДТП в районе города Алметьевска в Татарстане погибли два человека, сообщило республиканское управление ГИБДД.

На 87-м километре МКАД столкнулись три грузовика и легковушка

Водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ. Обе машины загорелись.

Водитель и пассажир УАЗа скончались на месте. Водителя Mercedes-Benz госпитализировали.

Накануне в результате столкновения трех автомобилей в Тюменской области погибли три человека. Предварительно, виновником ДТП стал 16-летний водитель автомобиля ВАЗ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:АвтомобилиДТПТатарстан

Горячие новости

Все новости

партнеры