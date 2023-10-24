На 87-м километре МКАД столкнулись три грузовика и легковушка
24 октября 202323:27
На 87-м километре МКАД затруднено движение транспорта из-за столкновения трех грузовиков и легкового автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Москвы.
Пострадавших нет. На кольцевой автодороге перекрыли четыре полосы.
Отмечается, что в результате столкновения один из грузовиков опрокинулся на бок.
Во вторник в центре Москвы водитель автомобиля Skoda совершил наезд на женщину с коляской на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали с травмами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru