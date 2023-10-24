На 87-м километре МКАД столкнулись три грузовика и легковушка

На 87-м километре МКАД затруднено движение транспорта из-за столкновения трех грузовиков и легкового автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Москвы.

В тоннеле на МКАД опрокинулся грузовой автомобиль

Пострадавших нет. На кольцевой автодороге перекрыли четыре полосы.

Отмечается, что в результате столкновения один из грузовиков опрокинулся на бок.

Во вторник в центре Москвы водитель автомобиля Skoda совершил наезд на женщину с коляской на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали с травмами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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