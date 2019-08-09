Под Ачинском снова рвануло, есть пострадавшие

Не менее пяти человек получили ранения во время новых взрывов, которые возобновились на складе военной части под городом Ачинск, Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

Как уточнили в Ачинской больнице, пострадавшая пенсионерка получает помощь амбулаторно, четверо госпитализированы, это двое сотрудников полиции и двое военнослужащих, передает RT.

Пожар и взрывы боеприпасов начались на территории части близ посёлка Каменка 5 августа. В Ачинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Из населенных пунктов в радиусе 20 километров от эпицентра были эвакуированы свыше 16 тысяч человек.

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6 августа было объявлено о ликвидации возгорания, жители начали возвращаться в свои дома. При ЧП пострадали 13 человек, один погиб, это пожарный Андрей Марачков.

Сегодня в Ачинске состоялись его похороны. У погибшего осталась вдова и трое детей. Городские власти обещали им помогать.

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ФОТО: РИА Новости//Ольга Халманова
ТЕГИ:Иркутская ОбластьВзрывы

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