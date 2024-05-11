Почти 30 человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Почти 30 человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, среди пострадавших есть ребенок. Гладков также сообщил о гибели одной женщины при обстрелах с украинской стороны.
Также при обстрелах в Белгороде повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также пострадало остекление в двух больницах, центре художественной гимнастики «Сирень» и школе.
Ранее в Минобороны России сообщили о том, что над территорией Белгородской области российские средства ПВО сбили 12 снарядов РСЗО Vampire, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru