Почти 30 человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По его словам, среди пострадавших есть ребенок. Гладков также сообщил о гибели одной женщины при обстрелах с украинской стороны.

Также при обстрелах в Белгороде повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также пострадало остекление в двух больницах, центре художественной гимнастики «Сирень» и школе.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что над территорией Белгородской области российские средства ПВО сбили 12 снарядов РСЗО Vampire, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

