Почти 20 детей получили химические ожоги в бассейне в Улан-Удэ
17 детей получили химические ожоги в бассейне СПА-комплекса на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главк СКР.
Отмечается, что у детей зафиксированы повреждения дыхательных путей, слизистой глаз и кожи.
По предварительным данным, причиной происшествия стало повышение концентрации дезинфицирующих веществ в воде. Правоохранительные органы уже начали доследственную проверку обстоятельств произошедшего, взяты пробы из бассейна, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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