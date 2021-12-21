Почти 20 детей получили химические ожоги в бассейне в Улан-Удэ

17 детей получили химические ожоги в бассейне СПА-комплекса на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главк СКР.

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Отмечается, что у детей зафиксированы повреждения дыхательных путей, слизистой глаз и кожи.

По предварительным данным, причиной происшествия стало повышение концентрации дезинфицирующих веществ в воде. Правоохранительные органы уже начали доследственную проверку обстоятельств произошедшего, взяты пробы из бассейна, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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ФОТО: pixabay.com
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