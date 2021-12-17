Почти 150 кг героина изъяли у членов ОПГ в Челябинской области

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в Челябинской области задержали членов этнической преступной группы, которая организовала канал сбыта героина в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

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По его словам, полиция изъяла почти 150 кг героина.

«Реализация наркотиков осуществлялась на территории Центрального и Уральского федеральных округов», - уточнил министр.

Ранее полицейские в Якутии задержали шесть участников межрегионального преступного сообщества, сбывавшего наркотики через интернет-магазины в теневом сегменте интернета, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:Владимир КолокольцевПолицияЧелябинская ОбластьОПГНаркотики
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