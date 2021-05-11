Шойгу призвал не допускать в армию употреблявших наркотики граждан

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах России регулярно проводят мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркотиков среди военнослужащих, сообщает ТАСС.

По его словам, благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением и департаментом военной контрразведки ФСБ РФ в подавляющем большинстве воинских коллективов «удаётся избежать правонарушений, которые связаны с употреблением наркотиков».

Также глава Минобороны призвал не допускать в войска граждан, «ранее имевших опыт употребления наркотических и психотропных средств».

Ранее Шойгу вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА, сообщает RT. Одним из лауреатов стал трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко.

