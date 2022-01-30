По факту пожара в Ульяновске расследуется дело о поджоге

Следственные органы инициировали уголовное дело о поджоге после пожара в двух двухэтажных домах в Ульяновске, сообщает региональная прокуратура.

Два человека стали жертвами пожара в доме под Нижним Новгородом

В результате происшествия пострадали пять человек. 29 января случились возгорания в подъездах домов 67, 71 и 77 по улице Автозаводской.

Дело расследуется по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога».

В результате пожара были эвакуированы 20 человек, включая троих детей. Ещё пять человек пострадали.

Ранее пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в Архангельской области.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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