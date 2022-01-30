По факту пожара в Ульяновске расследуется дело о поджоге

В результате происшествия пострадали пять человек. 29 января случились возгорания в подъездах домов 67, 71 и 77 по улице Автозаводской.

Дело расследуется по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога».

В результате пожара были эвакуированы 20 человек, включая троих детей. Ещё пять человек пострадали.

Ранее пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в Архангельской области.

