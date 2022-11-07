По факту обрушения балкона в Сочи заведено уголовное дело

Уголовное дело заведено после гибели двух человек из-за обрушения балкона в Сочи, сообщает следственное управление СК по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили дело после падения куска балкона на младенца в Тульской области

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Донской. 6 ноября двое мужчин и женщина были в съемной квартире, которая расположена на пятом этаже здания. Когда они вышли на балкон, то он обрушился.

В результате 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались на месте происшествия. 46-летний пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Назначены экспертизы, которые позволят понять, в каком состоянии был балкон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбрушениеСочи
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