По факту обрушения балкона в Сочи заведено уголовное дело

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Донской. 6 ноября двое мужчин и женщина были в съемной квартире, которая расположена на пятом этаже здания. Когда они вышли на балкон, то он обрушился.

В результате 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались на месте происшествия. 46-летний пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Назначены экспертизы, которые позволят понять, в каком состоянии был балкон.

