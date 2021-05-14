Следователи возбудили дело после падения куска балкона на младенца в Тульской области

В городе Щекино Тульской области возбуждено уголовное дело после падения куска балкона одного из домов на голову годовалого ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК РФ.

Информация об инциденте поступила в следком в четверг 13 мая. О происшествии написали в социальных сетях. Фрагмент бетонной плиты упал с балкона одного из многоквартирных жилых домов города. Ребенок получил травмы.

Следователи организовали доследственную проверку, на основании которой и было вынесено решение. Отмечается, что данное деяние квалифицируется по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

