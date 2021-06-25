По факту крушения Ми-8 в Ленинградской области заведено уголовное дело

Военные следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил полетов после крушения Ми-8 Росгвардии в Ленинградской области, сообщает СК.

Военный вертолёт МИ-8 упал в Ленинградской области

По предварительным данным, по плану учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 вертолет около 20 часов 24 июня поднялся в воздух. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе машина пропала с экранов радаров. На борту находились три члена экипажа.

В результате падения Ми-8 погибли трое военнослужащих. Вертолет в момент падения был без вооружения.

Как сообщалось, крушение вертолета МИ-8 Росгвардии в Ленинградской области мог вызвать отказ двигателя.

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ТЕГИ:КрушениеВертолет Ми-8
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