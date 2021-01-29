По факту ДТП под Самарой возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с микроавтобусом под Самарой, в котором погибли 11 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Самарской области.

Уголовное дело классифицируется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Агентство передает, что сообщение о ДТП поступило в МЧС около 19:20 по местному времени (18:20 по Москве).

Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области. В результате столкновения грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и микроавтобуса Citroen погибли, по последним данным, 11 человек.

По данным губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, 10 человек скончались на месте, один погиб в больнице. Еще 15 человек получили травмы, они госпитализированы.

