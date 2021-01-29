Шесть человек погибли в ДТП в Самарской области

Шесть человек погибли в результате аварии с микроавтобусом и грузовиком в Самарской области, передаёт ТАСС.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, по предварительным данным грузовик DAF с полуприцепом занесло, и он столкнулся с микроавтобусом на 873-м км трассы М-5 «Урал». На месте продолжают работу спасатели и правоохранители.

По информации ГУ МЧС региона, в результате ДТП пятеро погибли, ещё 11 человек пострадали.

В Минздраве Самарской области сообщили, что на месте работают медики и оказывают помощь получившим травмы. Региональное управление СК РФ начало доследственную проверку.

