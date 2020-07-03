По делу об убийстве бизнесмена в Краснодаре задержаны два подозреваемых
Двое подозреваемых задержаны в рамках расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена в Краснодаре. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление СК РФ по региону.
По данным агентства, задержаны двое мужчин в возрасте 32 и 49 лет. Отмечается, что в ближайшие дни суд примет решение о заключении задержанных под стражу.
Об убийстве бизнесмена в центре Краснодара стало известно вечером 30 июня. Неизвестные расстреляли подходившего к машине мужчину. Как пишет агентство, погибший являлся 57-летним краснодарским предпринимателем, который имел несколько фирм. Одна из версий убийства - его профессиональная деятельность.
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