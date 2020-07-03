По делу об убийстве бизнесмена в Краснодаре задержаны два подозреваемых

Двое подозреваемых задержаны в рамках расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена в Краснодаре. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По данным агентства, задержаны двое мужчин в возрасте 32 и 49 лет. Отмечается, что в ближайшие дни суд примет решение о заключении задержанных под стражу.

Об убийстве бизнесмена в центре Краснодара стало известно вечером 30 июня. Неизвестные расстреляли подходившего к машине мужчину. Как пишет агентство, погибший являлся 57-летним краснодарским предпринимателем, который имел несколько фирм. Одна из версий убийства - его профессиональная деятельность.

