В центре Краснодара застрелен бизнесмен
30 июня 202000:54
Бизнесмен застрелен в центре Краснодара неизвестным мужчиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
В настоящее время ведется поиск подозреваемых.
По данным агентства, в социальных сетях распространилось видео, где видно, как неизвестный стреляет в мужчину, подходящего к машине. После нескольких выстрелов стрелок скрывается на автомобиле.
О том, что убитый мужчина является бизнесменом сообщили пользователи соцсетей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru