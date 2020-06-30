В центре Краснодара застрелен бизнесмен

Бизнесмен застрелен в центре Краснодара неизвестным мужчиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

По данным агентства, в социальных сетях распространилось видео, где видно, как неизвестный стреляет в мужчину, подходящего к машине. После нескольких выстрелов стрелок скрывается на автомобиле.

О том, что убитый мужчина является бизнесменом сообщили пользователи соцсетей.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:КраснодарПолиция
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