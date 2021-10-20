По делу об отравлении метанолом в Свердловской области задержали двух человек
20 октября 202121:15
Два человека были задержаны в среду, 20 октября в рамках уголовного дела о смертельном отравлении людей контрафактным алкоголем в Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
По имеющимся сведениям, подозреваемые являются уроженцами Грузии и Азербайджана.
Из-за отравления метиловым спиртом в регионе погибли 25 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru