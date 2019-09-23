По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
После скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера в Краснодарском крае наказание понесли 11 полицейских. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе главного управление МВД по краю.
Источник отмечает, что должностей лишились начальник ОМВД по Анапе и его заместитель, а также четверо сотрудников патрульно-постовой службы. Кроме того, дисциплинарные наказания были применены к начальникам полицейских, замешанных в инциденте. Строгому наказанию подверглись также два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по краю.
Напомним, в соцсетях в конце августа стала распространяться информация о том, что под Анапой поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. По имеющимся данным, парень был сразу отпущен, а девушку стали запугивать, а затем принудили к действиям сексуального характера.
Позже стало известно, что потерпевшей оказалась волейболистка из Московской области. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера».
В том случае, если вина полицейских будет доказана, стражам порядка грозит до пяти лет лишения свободы.
Как напоминает НСН, в августе аналогичный случай произошёл в Екатеринбурге. Суд постановил арестовать троих полицейских, которые подозреваются в изнасиловании молодой девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной суд.
По информации агентства, один полицейский помещен под домашний арест до 1 октября, второй заключен в тюрьму также до 19 октября. Третий подозреваемый сотрудник полиции задержан на двое суток для обоснования ходатайства о мере пресечения.
Жертвой сексуального насилия стала 22-летняя гражданка Казахстана.
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