По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

После скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера в Краснодарском крае наказание понесли 11 полицейских. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе главного управление МВД по краю.

Источник отмечает, что должностей лишились начальник ОМВД по Анапе и его заместитель, а также четверо сотрудников патрульно-постовой службы. Кроме того, дисциплинарные наказания были применены к начальникам полицейских, замешанных в инциденте. Строгому наказанию подверглись также два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по краю.

Напомним, в соцсетях в конце августа стала распространяться информация о том, что под Анапой поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. По имеющимся данным, парень был сразу отпущен, а девушку стали запугивать, а затем принудили к действиям сексуального характера.

Позже стало известно, что потерпевшей оказалась волейболистка из Московской области. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера».

В том случае, если вина полицейских будет доказана, стражам порядка грозит до пяти лет лишения свободы.