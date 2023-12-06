По делу о банде из 1990-х задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов
Среди задержанных по делу об убийствах и похищениях людей в Москве и Калужской области задержан в том числе начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Он также отметил, что среди участников банды был задержан оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных. Он входил в состав группировки.
Большинство задержанных служили в СОБР ГУБОП МВД, и сегодня там не работают. В состав криминальной структуры входили не только гражданские, но и силовики, а также бойцы спецназа.
В общей сложности в уголовном деле фигурируют 30 эпизодов с преступлениями. На сегодняшний день задержаны 20 человек, утром в среду были задержаны последние восемь фигурантов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru