По делу о банде из 1990-х задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов

Он также отметил, что среди участников банды был задержан оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных. Он входил в состав группировки.

Большинство задержанных служили в СОБР ГУБОП МВД, и сегодня там не работают. В состав криминальной структуры входили не только гражданские, но и силовики, а также бойцы спецназа.

В общей сложности в уголовном деле фигурируют 30 эпизодов с преступлениями. На сегодняшний день задержаны 20 человек, утром в среду были задержаны последние восемь фигурантов.

