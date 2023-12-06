По делу о банде из 1990-х задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов

Среди задержанных по делу об убийствах и похищениях людей в Москве и Калужской области задержан в том числе начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Он также отметил, что среди участников банды был задержан оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных. Он входил в состав группировки.

Большинство задержанных служили в СОБР ГУБОП МВД, и сегодня там не работают. В состав криминальной структуры входили не только гражданские, но и силовики, а также бойцы спецназа.

В общей сложности в уголовном деле фигурируют 30 эпизодов с преступлениями. На сегодняшний день задержаны 20 человек, утром в среду были задержаны последние восемь фигурантов.

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ФОТО: МВД России
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