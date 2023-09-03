Пляжи в центре Сочи закрыли для купания

Причиной стал прошедший сильный дождь. Над большей частью пляжей подняли красные флаги, сигнализирующие отдыхающим о временном запрете купания.

По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, в Сочи с 3 по 4 сентября прогнозируются ливни и сильный ветер. Жителей и туристов предупредили об угрозе оползня.

В Сочи ранее спасли пьяного туриста из Москвы, который оказался в открытом море на надувной лодке, передает «Радиоточка НСН».

