Пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды

В Сочи из-за непогоды для купания закрыли городские пляжи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что на месте отдыхающих предупреждают о запрете погружения в воду.

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Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, четырех бальный шторм и смерчи.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае река Восточный Дагомыс из-за сильных ливней вышла из берегов, и на фоне подъема уровня воды наблюдаются локальные подтопления в Сочи.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ЗапретШтормПляжиПогодаСочи
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