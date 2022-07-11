Пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды
В Сочи из-за непогоды для купания закрыли городские пляжи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что на месте отдыхающих предупреждают о запрете погружения в воду.
Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, четырех бальный шторм и смерчи.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае река Восточный Дагомыс из-за сильных ливней вышла из берегов, и на фоне подъема уровня воды наблюдаются локальные подтопления в Сочи.
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