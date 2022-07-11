Пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды

Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, четырех бальный шторм и смерчи.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае река Восточный Дагомыс из-за сильных ливней вышла из берегов, и на фоне подъема уровня воды наблюдаются локальные подтопления в Сочи.