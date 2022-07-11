СМИ: В Москве два человека погибли при падении деревьев

Поставки газа по «Северному потоку» прекращены - магистраль закрыта на профилактику Совет Госдумы рассматривает вопрос о проведении внеочередного заседания 15 июля Правительство выделило средства на создание собственного отраслевого ПО Паводок в Якутии подтопил дома 600 жителей Глава британского МИД на посту премьер-министра готова «править как консерватор»