СМИ: В Москве два человека погибли при падении деревьев

Два человека погибли, 18 пострадали из-за непогоды в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Грозовой фронт захватывает Москву

Накануне на столицу обрушилась гроза со шквалистым ветром, напоминают Известия. Порывы достигали 25 метров в секунду, отмечает телеканал «360». Из-за неблагоприятных погодных условий горожанам рекомендовали не покидать дома.

«В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли», — рассказал собеседник ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеУраганМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры