СМИ: В Москве два человека погибли при падении деревьев
Два человека погибли, 18 пострадали из-за непогоды в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Накануне на столицу обрушилась гроза со шквалистым ветром, напоминают Известия. Порывы достигали 25 метров в секунду, отмечает телеканал «360». Из-за неблагоприятных погодных условий горожанам рекомендовали не покидать дома.
«В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли», — рассказал собеседник ТАСС.
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