Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров
17 июля 202420:18
Площадь пожара в здании на Пресненском валу в центре Москвы достигла 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно сообщению, для тушения пожара задействованы четыре боевых участка, и водяные струи направлены по всему периметру здания.
В среду на Пресне в здании Центра цифровизации образования возник пожар, объявлен повышенный уровень сложности.
Здание было полностью эвакуировано. Движение автомобилей в районе здания перекрыто. Для тушения прибыл вертолет К-32 из Московского авиационного центра, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: экс-глава Шатуры Артюхин задержан по подозрению в растрате 221,5 млн рублей
- Двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области
- Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров
- СМИ: В Японии почти два года продавали лосось из РФ как продукцию с Хоккайдо
- Дизайнер Лебедев призвал россиян поучиться у американцев предприимчивости
- СМИ: Энергосистеме Украины грозит коллапс на фоне аномальной жары
- Картофель в России подешевел впервые с середины апреля 2024 года
- Работу Хокни «Бассейн» из коллекции Джима Керри продадут с аукциона
- В Крыму потушили Карадагский заповедник
- Авербух поддержал отказ от показа Олимпиады в России по телевидению
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru