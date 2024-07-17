Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров

Площадь пожара в здании на Пресненском валу в центре Москвы достигла 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, для тушения пожара задействованы четыре боевых участка, и водяные струи направлены по всему периметру здания.

СМИ: Центр цифровизации образования загорелся в Москве

В среду на Пресне в здании Центра цифровизации образования возник пожар, объявлен повышенный уровень сложности.

Здание было полностью эвакуировано. Движение автомобилей в районе здания перекрыто. Для тушения прибыл вертолет К-32 из Московского авиационного центра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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