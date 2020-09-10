Площадь пожара в порту Бейрута увеличилась
Площадь пожара, который вспыхнул на территории порта Бейрута, усилился. Сотрудники полиции просят представителей СМИ, работающих на месте ЧП, отойти на безопасное расстояние. Из-за сильного пламени несколько пожарных расчетов, располагавшихся в непосредственной близости от очага возгорания, также убрали машины, пишет РИА Новости.
Отметим, склад с маслом и покрышками полыхает в течение несколько часов. Информации о погибших или пострадавших пока нет.
Напомним, в начале августа этот порт был фактически уничтожен мощным взрывом. Он произошёл при детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута. По официальным данным, погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. 9 августа поиск выживших после взрыва людей был завершен.
В Минобороны Ливана, которое являлось принимающей стороной российских спасателей, сделали официальное заявление о том, что больше не рассчитывают найти живых людей. Россия в качестве поддержки направила в Ливан несколько самолетов МЧС. Российские спасатели работали в полевом госпитале в пяти километрах от центра взрыва, а также в порту Бейрута.
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