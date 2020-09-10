Площадь пожара в порту Бейрута увеличилась

Площадь пожара, который вспыхнул на территории порта Бейрута, усилился. Сотрудники полиции просят представителей СМИ, работающих на месте ЧП, отойти на безопасное расстояние. Из-за сильного пламени несколько пожарных расчетов, располагавшихся в непосредственной близости от очага возгорания, также убрали машины, пишет РИА Новости.

Отметим, склад с маслом и покрышками полыхает в течение несколько часов. Информации о погибших или пострадавших пока нет.