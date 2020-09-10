В порту Бейрута разгорелся пожар

Сильный пожар начался на территории порта Бейрута, который был фактически уничтожен взрывом аммиачной селитры 4 августа. Над городом поднимается густой чёрный дым.

По информации ливанского красного креста, пожар возник из-за поджога мусора, передаёт РИА Новости. Возгорание началось на месте одного из бывших ангаров Duty Free.

По другим данным, пожар начался на складах с покрышками и нефтью, отмечает RT.

После смертоносного взрыва в августе, унёсшего жизни 190 человек, в Бейруте продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Город объявлен районом бедствия.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПожарЛиван
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