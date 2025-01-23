Площадь пожара в подмосковном Клину увеличилась до 10 тысяч квадратных метров
23 января 202515:34
Площадь пожара на складских помещениях в подмосковном Клину, по предварительной информации, увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, на месте происшествия работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.
В прокуратуре Московской области сообщили, что клинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Башкирии тела трех человек обнаружили после пожара в частном доме, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru