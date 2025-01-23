Площадь пожара в подмосковном Клину увеличилась до 10 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складских помещениях в подмосковном Клину, по предварительной информации, увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России.

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По данным ведомства, на месте происшествия работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.

В прокуратуре Московской области сообщили, что клинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Башкирии тела трех человек обнаружили после пожара в частном доме, напоминает RT.

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ФОТО: Прокуратура Московской области
ТЕГИ:ПожарМосковская Область

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