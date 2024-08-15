Пожар на территории завода полыхает в Люберцах

Серьёзный пожар возник в подмосковных Люберцах на территории завода. Там загорелось производственное строение. По данным МЧС, огонь уже охватил площадь 1600 квадратных метров.

Над городом поднимаются чёрные клубы дыма. Предприятие расположено на улице 65 лет Победы. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным МЧС, люди не пострадали.

Борьба с огнём осложняется высокой горючестью материалов и сильными порывами ветра. Компания, в здании которой возник пожар, специализируется на производстве декораций для мероприятий и форумов.

