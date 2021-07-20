Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей петербургской квартире
Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) сообщил о пожаре в его квартире в Санкт-Петербурге.
Исполнитель опубликовал в Twitter фото с места происшествия. На снимке видно, что от огня пострадали стены и пол квартиры.
кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в жёлтых кроксах? pic.twitter.com/DFpkDhDs5P— СЛАВА КПСС (@gnojnyj) July 19, 2021
Как отмечает телеканал «78», пожар произошел в квартире Машнова на улице Трефолева в Кировском районе Петербурга.
В свою очередь, городское управление МЧС России сообщило о возгорании, произошедшем в понедельник в двухкомнатной квартире на площади 3 квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало, данные владельцев жилища не уточняются.
Ранее Слава КПСС и рэпер Замай выпустили совместный альбом «Antihypetrane» со 101 треком, для прослушивания которых потребуется около шести часов, напоминает Ura.ru.
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