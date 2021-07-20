Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей петербургской квартире

Как отмечает телеканал «78», пожар произошел в квартире Машнова на улице Трефолева в Кировском районе Петербурга.

В свою очередь, городское управление МЧС России сообщило о возгорании, произошедшем в понедельник в двухкомнатной квартире на площади 3 квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало, данные владельцев жилища не уточняются.

Ранее Слава КПСС и рэпер Замай выпустили совместный альбом «Antihypetrane» со 101 треком, для прослушивания которых потребуется около шести часов, напоминает Ura.ru.

