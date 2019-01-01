Площадь пожара на заводе «Красмаш» значительно увеличилась

Площадь пожара на территории завода «Красмаш» в Красноярске увеличилась до 24 тысяч квадратных метров. Как пишет ТАСС, об этом заявили в МЧС, отметив, что по прежним оценкам, она составляла 5 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что горит не сам завод, а находящийся на его территории склад холодильников. Самому оборонному предприятию, которое занимается производством баллистических ракет «Синева» и новых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», огонь не угрожает.

Добавим, пожару присвоен четвертый, наивысший для региона ранг сложности. В настоящий момент сведений о пострадавших или погибших не поступало.

Для замера содержания вредных веществ в воздухе на место пожара на заводе «Красмаш» в Красноярске выехала мобильная лаборатория. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.