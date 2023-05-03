Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 кв. м
Площадь возгорания на территории нефтебазы в поселке Волна Краснодарского края достигла 1200 квадратных метров. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Ранее стало известно, что в поселке загорелся резервуар с нефтепродуктами, напоминает телеканал «360». Пожару присвоили высший ранг сложности, пишет Ura.ru.
Бабенков выехал на место происшествия на территории предприятия «Таманьнефтегаз».
«Площадь возгорания — 1200 квадратных метров, пострадавших нет», — написал глава района в Telegram-канале.
Причины возгорания устанавливаются. В борьбе с пожаром задействованы 85 специалистов и 23 единицы пожарной техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru