Пожар на предприятии в Подмосковье вырос до 2000 квадратных метров. Видео

Площадь пожара на производственной территории в подмосковном Климовске выросла до двух тысяч квадратных метров. Частично обрушилась кровля, сообщает МЧС. Группировка сил и средств для борьбы с огнем постоянно наращивается.

Сейчас в тушении пожара принимают участие около ста сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. К месту ЧП прибыл пожарный поезд.

Сообщение о возгорании в нежилом здании в городском округе Подольск на Московской улице поступило в 8:45 утра. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пожар охватил помещение по производству и хранению лакокрасочных изделий, а также мебели.

Климовск — микрорайон города Подольска в Московской области. В 1977—2015 годах имел статус города областного подчинения.

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Фото: t.me/mchs_official
ТЕГИ:МЧСПодмосковьеПожар

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