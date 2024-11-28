Пожар на предприятии в Подмосковье вырос до 2000 квадратных метров. Видео

Площадь пожара на производственной территории в подмосковном Климовске выросла до двух тысяч квадратных метров. Частично обрушилась кровля, сообщает МЧС. Группировка сил и средств для борьбы с огнем постоянно наращивается.

Сейчас в тушении пожара принимают участие около ста сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. К месту ЧП прибыл пожарный поезд.