Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Азове Ростовской области увеличилась после того, как произошла разгерметизация второго резервуара, сообщает РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб, разгерметизация второго резервуара привела к распространению огня на площадь в размере 6,3 тысячи квадратных метров.

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове

Причиной разгерметизации стала высокая температура от горящего соседнего резервуара.

Губернатор Василий Голубев подчеркнул, что пожар на нефтебазе начался вчера из-за атаки беспилотников. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению возгорания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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