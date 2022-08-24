Площадь пожара на московском складе достигла 1,5 тысячи квадратов
24 августа 202218:38
Более 150 человек и 42 единицы техники ликвидируют возгорание в складском здании в Москве, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл в трехэтажном здании на северо-востоке столицы, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.
Ранее в Санкт-Петербурге 22 спасателя и пять единиц спецтехники больше часа тушили полыхающий склад на Мельничной улице, сообщают «Невские новости».
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24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru