Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 3600 квадратных метров

Площадь пожара на складе мебели в подмосковной Электростали выросла более чем втрое и составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Мебельный склад загорелся в подмосковной Электростали

Ранее стало известно, что на мебельном складе в Московской области произошло возгорание. Его площадь составила 1000 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности. О пострадавших не сообщалось.

По данным МЧС, огонь распространился по всей площади здания. Кроме того, на 400 квадратных метрах мебельного склада произошло обрушение стены и кровли.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧС РФЭлектростальПожарМосковская Область
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