Ранее стало известно, что на мебельном складе в Московской области произошло возгорание. Его площадь составила 1000 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности. О пострадавших не сообщалось.

По данным МЧС, огонь распространился по всей площади здания. Кроме того, на 400 квадратных метрах мебельного склада произошло обрушение стены и кровли.

