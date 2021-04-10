Пожар произошел на мебельном складе в Московской области, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на складе мебели в городе Электростали поступило в пятницу в 21:36 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные зафиксировали сильное задымление внутри помещения.

Позже пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены 59 человек и 20 единиц техники.

