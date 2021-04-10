Мебельный склад загорелся в подмосковной Электростали
Пожар произошел на мебельном складе в Московской области, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на складе мебели в городе Электростали поступило в пятницу в 21:36 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные зафиксировали сильное задымление внутри помещения.
Позже пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлечены 59 человек и 20 единиц техники.
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