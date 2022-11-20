Обрушение в горящем складе в центре Москвы произошло на площади 500 кв. м

«Площадь пожара - около 2 тыс. кв. м. Произошло обрушение на площади 500 кв. метров», - уточнил собеседник агентства.

Рухнули перекрытия между первым и вторым этажами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами», - говорится в сообщении.

По данным РЖД, пожар не повлиял на организацию движения поездов и не угрожает пассажирам. Также в пресс-службе компании подчеркнули, что локация пожара в районе Комсомольской площади в Москве не находится в ведении РЖД. При этом компания отправила поезд для помощи в ликвидации пожара.

На месте пожара работают спасатели. Всего в тушении огня задействованы 80 человек и 20 единиц техники, в готовности также вертолет, сообщила пресс-служба МЧС России.

При возникновении пожара появилось сильное задымление, сообщают СМИ.

