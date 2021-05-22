Шесть человек стали жертвами пожара в Удмуртии

Двое взрослых и четверо детей скончались при пожаре в Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.

Огонь охватил частный дом в селе Нылга. Отмечается, что спасатели обнаружили на месте тела двух мальчиков и двух девочек, а также их родителей. Возраст детей был от года до 11 лет.

По сведениям МЧС, семья числилась как неблагополучная. Причины пожара предстоит выяснить. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Отмечается, по прибытии пожарных дом горел по всей площади 48 квадратных метров, обрушилась кровля здания. Огонь ликвидировали.

